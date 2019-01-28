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Минкульт России поручил проверить безопасность музеев

17:30, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
17:30, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#безопасность\n#искусство\n#Москва\n#музеи
Фото: yaroslavl-room.ru
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Также будут выработаны допрекомендации по страхованию культурных ценностей.

Москва. В России намерены организовать комплексную проверку систем безопасности главных музеев страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Такое поручение дал глава Минкульта Владимир Мединский.

По итогам специалисты выработают дополнительные рекомендации по страхованию культурных ценностей.

Напомним, из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 27 января. Мужчина в одежде сотрудника музея спокойно снял полотно на глазах посетителей, вынул из рамы и беспрепятственно ушел. Позже правоохранители задержали подозреваемого по «горячим следам». Произведение искусство вор спрятал на стройке.

Отмечается, что работа была застраховала на 12 млн рублей на время выставки. Стоимость самой картины оценивается в десятки миллионов рублей.

 

17:30, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
82
0
#безопасность\n#искусство\n#Москва\n#музеи

 

 

 


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