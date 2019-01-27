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По Крымскому мосту пустят пригородные электрички

14:43, 27 января, 2019
14:43, 27 января, 2019
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#транспорт\n#Крым\n#Россия\n#поезда
Фото: Официальный сайт РЖД
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Они свяжут Краснодарский край и Крым.

Крым. Россия. По Крымскому мосту планируют запустить пригородные электрички сообщением Анапа – Феодосия. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается также, что в дальнейшем больше всего поездов дальнего следования будут ходить в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Станциями назначения будут Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Из Москвы в Симферополь могут запустить двухэтажный состав», - пишет издание.

Помимо поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, железнодорожный транспорт может начать курсировать из Кисловодска в Феодосию и Севастополь, из Мурманска в Симферополь, а также из Екатеринбурга в Симферополь.

«Движение поездов по Крымскому мосту откроется в конце 2019», - уточняет «Российская газета».

14:43, 27 января, 2019
46
0
#транспорт\n#Крым\n#Россия\n#поезда

 

 

 


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