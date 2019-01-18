Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

Ранее в сети опубликовали видео, на котором сотрудники скорой игнорируют человека без сознания.

Одинцово. Московская область. Главврач подмосковной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин возмутился поведением частных врачей. Об этом пишет портал «360».

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи спокойно обедают в KFC, когда буквально у двери заведения лежит потерявший сознание человек.

«Упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам», —комментирует оператор.

В конце ролика врачи проходят мимо пострадавшего, попивая газировку из стаканчиков.

Главврач возмутился бездействием сотрудников, которые «по форме причастны к службе скорой медицинской помощи», однако отметил, что они представители коммерческой, а не государственной организации.

Свое предположение главврач объяснил цветом формы. На кадрах врачи одеты в красную спецодежду, когда штатный костюм МОССМП – синий.

Пресс-служба Минздрава России также подтвердила версию с частниками.

Тем не менее, мужчину из кафе госпитализировали.

«Выставлен диагноз: алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в Отделение реанимации и интенсивной терапии. 16 января переведен в терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии, которое покинул самостоятельно в тот же день», — рассказал о судьбе выпивохи Какурин.

Следователи Одинцово начали доследственную проверку. Правоохранителям предстоит установить личности пострадавшего, врачей и очевидцев.