Депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о проституции.

Москва. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Настя Рыбка и Алекс Лесли) задержали в Шереметьево в рамках производства по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией. Об этом пишет RTсо ссылкой на РИА Новости.

Ранее пару и других фигурантов депортировали из Таиланда, где они получили условный срок за организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Напомним, в Паттайе Рыбка и Лесли проводили секс-тренинг. Их и еще 6 человек арестовали в феврале 2018 года, после чего они провели в тайской тюрьме 9 месяцев, что фактически равно сроку приговора. В связи с этим в середине января 2019 года они были депортированы с условным сроком.

«Задержаны трое граждан России и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд», - сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД.

Максимальная санкция по статье о проституции – шесть лет лишения свободы.