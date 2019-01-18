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Депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

09:26, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
09:26, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
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#секс\n#Москва\n#секс-услуги\n#Таиланд\n#Шереметьево\n#задержание
Фото: НТВ
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Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о проституции.

Москва. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Настя Рыбка и Алекс Лесли) задержали в Шереметьево в рамках производства по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией. Об этом пишет RTсо ссылкой на РИА Новости.

Ранее пару и других фигурантов депортировали из Таиланда, где они получили условный срок за организацию преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Напомним, в Паттайе Рыбка и Лесли проводили секс-тренинг. Их и еще 6 человек арестовали в феврале 2018 года, после чего они провели в тайской тюрьме 9 месяцев, что фактически равно сроку приговора. В связи с этим в середине января 2019 года они были депортированы с условным сроком.  

«Задержаны трое граждан России и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд», - сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД.

Максимальная санкция по статье о проституции – шесть лет лишения свободы.

 

 

09:26, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
65
0
#секс\n#Москва\n#секс-услуги\n#Таиланд\n#Шереметьево\n#задержание

 

 

 


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