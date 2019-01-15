В Санкт-Петербурге собрали деньги на выкуп львицы у экс-участника Дома-2

Владелец не смог и дальше содержать хищника в квартире.

Санкт-Петербург. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга собрали деньги на выкуп львицы Симоны у экс-участника Дома-2 Александра Васюковича. Об этом пишет «РГ».

Петербуржец купил хищницу пару месяцев назад по объявлению, пока та была еще малышом. Сейчас Симона подросла, и дальше держать зверя в квартире стало сложно.

Однако зоопарки, куда хотел пристроить львицу Васюкович, отказались брать животное с неизвестной генетикой, а в цирк отдавать питомца хозяин не захотел.

Российский реабилитационный центр диких животных опубликовал в соцсетях пост с призывом собрать деньги для выкупа в размере 70 тыс. рублей. Спустя два дня сумма уже была на счету.

«Фонтанка» сообщила, что животное готовят к транспортировке в центр «Велес». Из-за неправильного питания у львицы развился рахит. Симоне предстоит перенести долгое лечение, также, вероятно, потребуется операция на одной лапе.

Сейчас в «Велесе» уже живет другая львица – Эльза. Ее доставили к специалистам год назад из Грозного.