11-классник из Красноярска спас пенсионерку от падения с 6 этажа

Парень спустился на веревке с верхнего этажа.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске ученик 11 МЧС-класса школы №148 спас пенсионерку от падения с 6 этажа. Об этом сообщила пресс-служба города.

Молодой человек гулял, когда увидел женщину, перелезшую через перила балкона. Под окнами дома уже собрались прохожие.

Парень быстро вызвал полицию и МЧС, поднялся на 7 этаж и позвонил в квартиру соседа сверху. Мужчина, открывший дверь, согласился помочь. Дал юному спасателю веревку, которую тот закрепил специальным узлом и спустился через балкон к пенсионерке.

Та согласилась вернуться в квартиру без уговоров. Пока парень с бабушкой ждали специалистов, молодой человек старался ее успокоить. Женщина жаловалась ему на «семейные неурядицы».

По словам храбреца, ему не было страшно за свою жизнь: на занятиях в МЧС его научили правильным действиям в подобных ситуациях.

Известно, что после своего спасения пенсионерка померилась с родственниками.

Юный герой мечтает стать пожарным, поэтому в прошлом году поступил в специализированный класс. Дальше по планам молодого человека поступление в Сибирскую пожарно-спасательную академию МЧС России.