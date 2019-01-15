Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к трем годам колонии

Сергея Чебыкина обвинили в превышении полномочий.

Курганская область. Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Чебыкина суд приговорил в трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РБК.

Также его лишили права занимать госдолжности в России на тот же срок.

По уточненным данным ТАСС, Чебыкин признал вину.

Напомним, замгубернатора указал фонду по поддержке предпринимательства региона подписать договор поручительства по кредиту на 16 млн рублей в пользу ООО «Топливный союз» перед ОАО КБ «Кетовский».

После одобрения «Союз» обанкротился. Суд взыскал 16 млн рублей в пользу банка.

Чебыкина отправили под домашний арест летом 2018 года, позже меру пресечения поменяли на подписку о невыезде.