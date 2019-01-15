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Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к трем годам колонии

14:10, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
14:10, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
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#колония\n#приговор суда\n#превышение полномочий\n#Россия.
Фото: tOrange.biz
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Сергея Чебыкина обвинили в превышении полномочий.

Курганская область. Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Чебыкина суд приговорил в трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РБК.

Также его лишили права занимать госдолжности в России на тот же срок.

По уточненным данным ТАСС, Чебыкин признал вину.

Напомним, замгубернатора указал фонду по поддержке предпринимательства региона подписать договор поручительства по кредиту на 16 млн рублей в пользу ООО «Топливный союз» перед ОАО КБ «Кетовский».

После одобрения «Союз» обанкротился. Суд взыскал 16 млн рублей в пользу банка.

Чебыкина отправили под домашний арест летом 2018 года, позже меру пресечения поменяли на подписку о невыезде.  

14:10, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
107
0
#колония\n#приговор суда\n#превышение полномочий\n#Россия.

 

 

 


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