Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к трем годам колонии

Сергея Чебыкина обвинили в превышении полномочий.
Курганская область. Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Чебыкина суд приговорил в трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РБК.
Также его лишили права занимать госдолжности в России на тот же срок.
По уточненным данным ТАСС, Чебыкин признал вину.
Напомним, замгубернатора указал фонду по поддержке предпринимательства региона подписать договор поручительства по кредиту на 16 млн рублей в пользу ООО «Топливный союз» перед ОАО КБ «Кетовский».
После одобрения «Союз» обанкротился. Суд взыскал 16 млн рублей в пользу банка.
Чебыкина отправили под домашний арест летом 2018 года, позже меру пресечения поменяли на подписку о невыезде.