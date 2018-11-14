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Мурманские полицейские нарядили детей в робы арестантов

14:00, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:00, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#дети\n#полиция\n#фотографии\n#Мурманская область\n#проверка\n#Следственный комитет России
Фото: СКР России
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Следователи начали проверку.

Мурманская область. В Мурманске полицейские провели акцию в торговом центре, в ходе которой переодевали детей в костюмы, подобные робам заключенных. Как сообщила пресс-служба СКР, следователи начали проверку.

Уточняется, что акция была проведена для несовершеннолетних. Наряженных детей ставили около черно-белой ростовой линейки и фотографировали.  Позже снимки опубликовали на официальном сайте УМВД России по Мурманской области.

По результатам следственной проверки правоохранители дадут уголовно-правовую оценку «действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению».

14:00, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
243
0
#дети\n#полиция\n#фотографии\n#Мурманская область\n#проверка\n#Следственный комитет России

 

 

 


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