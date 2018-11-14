Мурманские полицейские нарядили детей в робы арестантов

Следователи начали проверку.

Мурманская область. В Мурманске полицейские провели акцию в торговом центре, в ходе которой переодевали детей в костюмы, подобные робам заключенных. Как сообщила пресс-служба СКР, следователи начали проверку.

Уточняется, что акция была проведена для несовершеннолетних. Наряженных детей ставили около черно-белой ростовой линейки и фотографировали. Позже снимки опубликовали на официальном сайте УМВД России по Мурманской области.

По результатам следственной проверки правоохранители дадут уголовно-правовую оценку «действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению».