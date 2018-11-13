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Жители Владивостока прикинулись автобусом, чтобы «проехать» по автомобильному мосту

12:20, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:20, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
287
0
#общество\n#акция\n#Владивосток\n#активисты\n#Приморский край\n#Приморье
Фото: Скрин
287
0

Таким образом молодые люди пытались привлечь внимание к проблеме пешеходов.

Владивосток. Приморский край. Во Владивостоке четверо молодых людей прикинулись автобусом, чтобы пересечь автомобильный Золотой мост. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Они надели на себя желтый картонный макет, чтобы попасть на другую сторону бухты. Акция закончилась с приходом охранника, который развернул и сместил к «автобус» ближе к ограждению. Молодые люди, не снимая макет, продолжили путь в другую сторону.

Владивосток - парни прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту

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Золотой мост открыли в 2012 году. Конструкция не подразумевала тротуары для пешеходов. Однако жители настояли на равных условиях для автомобилистов и пеших.

Но позже суд по иску прокуратуры снова запретил пешеходное движение, так как люди использовали технологические дорожки.

Сейчас по мосту разрешено движение только личного и общественного транспорта. По всей видимости, активисты были недовольны такими правилами.

«Человек, не имеющий транспортного средства как бы неполноценен, потому что не имеет права передвижения по тем же маршрутам, что и автомобилист», - заявили организаторы и попробовали «автобусопроход».

 

12:20, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
287
0
#общество\n#акция\n#Владивосток\n#активисты\n#Приморский край\n#Приморье

 

 

 


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