Вмерзшую в лед собаку спасли в Забайкалье

Животное отогрели и накормили, а затем отпустили.

Чита. Забайкальский край. Читинские спасатели освободили собаку, которая вмерзла в лед озера Кенон. Об этом пишет Лента со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУ «Забайкалпожспас», животное заметили во время объезда озера. Собака долго лежала на одном месте. Когда спасатели приблизились, оказалось, что задние лапы и хвост пса вмерзли в лед и он не мог выбраться самостоятельно.

«С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку из ледяной ловушки и доставили ее на берег», — рассказали в поисково-спасательной службе.

После этого животное отогрели и накормили, а затем отпустили.