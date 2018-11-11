Рейтинг подготовили с учетом мнения путешественников.

Москва. Россия. Москву, Санкт-Петербург и Сочи назвали лучшими городами для шопинга. Как пишет Мир24 со ссылкой на РИА Новости, рейтинг подготовили специалисты сервиса бронирования жилья Tvil, опираясь на мнение путешественников.

Самым подходящим городом для шопинга оказалась Москва (53% голосов). На втором месте расположился Санкт-Петербург (26% голосов), а на третьем месте – Сочи (15% голосов). Также в первую пятерку попали Казань и Калининград – по 3% голосов.