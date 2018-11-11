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Москву, Санкт-Петербург и Сочи назвали лучшими городами для шопинга

18:34, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
18:34, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
408
0
#бизнес\n#торговля\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Сочи
Фото: pexels.com
408
0

Рейтинг подготовили с учетом мнения путешественников.

Москва. Россия. Москву, Санкт-Петербург и Сочи назвали лучшими городами для шопинга. Как пишет Мир24 со ссылкой на РИА Новости, рейтинг подготовили специалисты сервиса бронирования жилья Tvil, опираясь на мнение путешественников.

Самым подходящим городом для шопинга оказалась Москва (53% голосов). На втором месте расположился Санкт-Петербург (26% голосов), а на третьем месте – Сочи (15% голосов). Также в первую пятерку попали Казань и Калининград – по 3% голосов.

18:34, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
408
0
#бизнес\n#торговля\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Сочи

 

 

 


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