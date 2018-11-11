Речь идет о задолженности по алиментам, которая превышает 500 тысяч рублей.

Москва. Россияне предложили лишать жилья неплательщиков алиментов. Как сообщает ФАН со ссылкой на ФАН, таковы данные опроса, проведенного Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Жители считают, что норму, в соответствии с которой уклоняющиеся от алиментов могут лишиться жилья, нужно закрепить законодательно.

Кроме того, опрошенные высказали за то, чтобы трудоустраивать безработных россиян, уклоняющихся от выплаты алиментов.

«В случае, когда родитель упорно продолжает уклоняться от выплат средств на ребенка, взыскатели предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части обращения взыскания на единственное жилье должника», — сообщили в ФССП в комментарии ТАСС.

Речь идет о задолженности по алиментам, которая превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, россияне предложили обязать работодателей проверять откликнувшихся на вакансии на наличие задолженности в банке данных исполнительных производств и извещать об этом судебных приставов.