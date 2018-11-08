В России смягчили закон о кинофестивалях

Депутаты пересмотрели «ненужные фильтры».

Москва. Госдума в третьем чтении приняла смягчающие поправки к закону о кинофестивалях. Соответствующую информацию опубликовали на сайте органа.

Документ уточнил условия, при которых фильмы на международных фестивалях в России могут показываться без прокатного удостоверения.

По принятому ранее закону, прокатчики без удостоверения могли показывать фильмы только на фестивалях с жюри и конкурсной программой. Идти мероприятие могло не дольше 10 дней, а фильм можно было показывать лишь 1-2 раза.

Закон, принятый 26 июля, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская назвала рациональным, однако «достаточно быстро выяснилось, что этими изменениями введены лишние регулирующие фильтры, которые фактически отсекли от зрителя целый ряд международных кинофестивалей, которые проводятся на территории нашей страны».

По новым правилам фестиваль можно проводить без жюри и конкурсной программы, продолжительность увеличили до 15 дней, количество показов одного фильма – до 5.