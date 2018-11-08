ФСБ возбудила дело о превышении полномочий в отношении врио главы Махачкалы

До этого в его кабинете прошли обыски.

Махачкала. Дагестан. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело на врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, политика заподозрили в превышении должностных полномочий.

По версии правоохранителей, незаконные действия врио мэра при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ нанесли «существенный вред интересам государства», пишет издание.

Напомним, в среду, 7 ноября, стало известно об обысках сотрудниками ФСБ кабинета Гасанова.