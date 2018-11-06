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Третьеклассник спас тонувшую 5-летнюю девочку в бассейне в Подмосковье

09:30, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
09:30, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Московская область\n#ребенок\n#пострадавший ребенок\n#спасение
Фото: МЧС России по Московской области
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Ребенка передали врачам.

Протвино. Московская область. Третьеклассник помог спасти 5-летнюю девочку в Подмосковном Протвино. Об этом «случае героизма» сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Семья мальчика отдыхала в СПА-центре «Дракино», а девочка плавала в бассейне. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, тогда третьеклассник «мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду». Малышка была обездвижена, мальчик поднял ее на поверхность.

К сыну тут же подбежала его мама, которая помогла вытащить ребенка из воды.

Девочка не подавала признаков жизни. Тогда отец героя и его друг провели комплекс сердечно-реанимационных действий. Через 5-7 минут малышка задышала и заплакала. Девочку передали врачам скорой помощи.

По словам спасателей, только слаженные действия семьи помогли незнакомому ребенку сохранить жизнь.

09:30, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
340
0
#Московская область\n#ребенок\n#пострадавший ребенок\n#спасение

 

 

 


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