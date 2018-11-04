Самолет с треснувшим стеклом благополучно приземлился в Красноярске

Пассажирский лайнер летел из Новосибирска в китайский город Санья.

Красноярск. В Красноярске благополучно приземлился летавший несколько часов над городом самолет. По информации 360tv.ru, пассажирский лайнер авиакомпании NordStar направлялся из Новосибирска в китайский город Санья. Однако из-за трещины в лобовом стекле судна экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске.

На борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В течение нескольких часов борт вырабатывал топливо в небе рядом с аэропортом. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Теперь пассажирам предоставят резервный самолет, который доставит их к месту назначения.