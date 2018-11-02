Раненого на антарктической станции полярника доставили в Санкт-Петербург

Мужчину ударил ножом коллега.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург доставили полярника, пострадавшего от поножовщины на антарктической станции «Беллинсгаузен». Об этом пишет «РГ».

Напомним, мужчине нанес удары ножом коллега–инженер, которому уже предъявили обвинение в попытке убийства.

Изначально пострадавшего направили в больницу Чили. Несколько дней назад его самолетом доставили в Северную столицу.

«Он еще должен быть под медицинским наблюдением, но жизнь его вне опасности. Насколько я знаю, он уже не в больнице, но речи о том, чтобы вернуться в Антарктиду, не идет, - сказал директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Макаров заявил, что после происшествия специалисты будут думать, как усилить «поддерживающую составляющую для полярников».

В настоящий момент инженера заключили под домашний арест до 8 декабря.