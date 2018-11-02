МВД России готово отменить знак «Шипы»

В Федерации автовладельцев поддержали планы ведомства.

Москва. Проект об исключении обязанности водителей по установке опознавательного знака «Шипы» согласован. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

МВД России подтвердило планы отмены, говорится в письме заместителя ведомства Михаила Ваничкина депутату Госдумы Сергея Боярского.

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», — заявил Ваничкин.

В Федерации автовладельцев поддержали планы министерства.

Вице-президент федерации Дмитрий Клевцов объяснил, почему считает отмену «абсолютно здравой идеей».

«Дело в том, что он по ГОСТу должен быть с размерами граней 20 см. Во-первых, такая большая наклейка достаточно сильно закрывала обзор водителям. Во-вторых, это пережиток ещё советских времён, когда автомобили не были оборудованы современными системами торможения... Одна из причин введения такого знака изначально была в том, чтобы информировать сзади идущих водителей, что на этом автомобиле установлены шипы, у него может быть уменьшена дистанция торможения, могут вылетать шипы. Но сейчас, при современных технологиях этого не требуется», — прокомментировал он.

Кроме того, вице-президент заметил, что если у водителя не было знака «Шипы» и он попадал в аварию, его могли признать виновником ДТП.

«Это архаичная мера, которая никому не нужна. Хорошо, что в МВД всё же услышали голос водителей о ненужности этого знака на автомобилях», — заключил Клевцов.

Напомним, поправки об отмене необходимости знака не вступили в силу, хотя это должно было произойти летом 2018 года.



