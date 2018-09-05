В перечне профессий России появятся сиделки

Из списка исчезнут стенографистки.

Москва. Министерство науки России подготовило изменения в Перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение. Из списка исчезнут секретарь-стенографистка и стенографистка, сообщает «Интерфакс».

В Перечне впервые появятся такие профессии, как сиделка и инструктор-проводник. Всего предложено девять наименований инструкторов: по альпинизму, горному, водному, велосипедному, конному туризму и спелеотуризму, по сноуборду и горным лыжам, а также по туризму на транспортных средствах.

Также в ведомстве предложили изменить профессии «маникюрша» и «педикюрша» на «специалиста по маникюру» и «специалиста по ногтевому сервису».