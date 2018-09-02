Пришедшие проститься с Иосифом Кобзоном проводили певца аплодисментами

Артиста похоронят в Москве, на Востряковском кладбище.

Москва. А Москве завершилась церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Как пишет Интерфакс, панихида прошла в воскресенье, 2 сентября, в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы.

Люди, которые до отказа наполнили зал, проводили певца продолжительными аплодисментами и криками «Браво». С просьбой о последних аплодисментах Кобзону к пришедшим проститься обратился сын певца Андрей Кобзон. Весь зал встал и стоя аплодировал артисту, провожая его в последний путь.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронят в Москве, на Востряковском кладбище.