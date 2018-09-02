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Пришедшие проститься с Иосифом Кобзоном проводили певца аплодисментами

14:34, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
14:34, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
526
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#культура\n#общество\n#похороны\n#Москва
Фото: duma.gov.ru
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Артиста похоронят в Москве, на Востряковском кладбище.

Москва. А Москве завершилась церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Как пишет Интерфакс, панихида прошла в воскресенье, 2 сентября, в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы.

Люди, которые до отказа наполнили зал, проводили певца продолжительными аплодисментами и криками «Браво». С просьбой о последних аплодисментах Кобзону к пришедшим проститься обратился сын певца Андрей Кобзон. Весь зал встал и стоя аплодировал артисту, провожая его в последний путь.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронят в Москве, на Востряковском кладбище.

14:34, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
526
0
#культура\n#общество\n#похороны\n#Москва

 

 

 


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