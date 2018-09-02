Семье погибшего от сердечного приступа работника аэропорта Сочи выплатят компенсацию

Мужчина погиб при эвакуации пассажиров после неудачного приземления «Боинга-737».

Сочи. Краснодарский край. Семья сотрудника сочинского аэропорта Владимира Бегияна получит компенсацию после его смерти во время эвакуации пассажиров неудачно приземлившегося самолета. Как сообщает РБК, сумма состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка.

Владимир Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет. Свою карьеру в аэропорту он начал диспетчером-контролером, а перед смертью занимал должность руководителя комплексной смены. Как сообщается на сайте авиакомпании «Utair», чей самолет накануне при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, Бегиян умер от сердечного приступа.

По данным Следственного комитета, ночью 1 сентября в аэропорту «Сочи» при посадке летевшего из Москвы самолета «Боинг 738» авиакомпании произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы. После этого загорелись крылья воздушного судна. В результате пострадали 18 пассажиров, в том числе 3 детей. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.