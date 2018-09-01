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В России упростили процедуру получения загранпаспорта

19:13, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
19:13, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
164
0
#Москва\n#закон\n#паспорт
Фото: mfcgos.ru
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Теперь услуга по выдаче биометрического документа должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах c населением более 50 тыс. человек.

Москва. В России упростили процедуру получения загранпаспорта. Теперь услуга по выдаче биометрического документа должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах c населением более 50 тыс. человек, пишут Известия со ссылкой на РИА Новости.

С февраля 2018 года загранпаспорта нового образца выдавали в городских округах и районных центрах с населением свыше 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

С 3 августа выросла пошлина за получение биометрического загранпаспорта — с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для граждан моложе 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

19:13, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
164
0
#Москва\n#закон\n#паспорт

 

 

 


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