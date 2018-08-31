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Жильцам новостроек в России не придется сдавать показания счетчиков

14:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Москва\n#ресурсы\n#законопроект\n#Минстрой
Фото: wikipedia.org
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Все новостройки, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, возможно, будут оснащены «счетчиками-автоматами».

Москва. Министерство строительства России предложило ввести обязательную установку счетчиков расходов энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах. Как пишут «Известия», это касается и общедомовых, и индивидуальных счетчиков.

По предложению, все новостройки, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, будут оснащены такой «автоматикой». Информация с приборов будет отсылаться в режиме реального времени. Таким образом населению не придется больше сдавать показания счетчиков и контролировать сроки проверки.

Ведомство уже разработало законопроект об интеллектуальном учете водоснабжения, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет. Заменить или переоснастить старые счетчики на новые можно будет одновременно с поверкой.

 

14:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
301
0
#Москва\n#ресурсы\n#законопроект\n#Минстрой

 

 

 


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