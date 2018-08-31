Жильцам новостроек в России не придется сдавать показания счетчиков

Все новостройки, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, возможно, будут оснащены «счетчиками-автоматами».

Москва. Министерство строительства России предложило ввести обязательную установку счетчиков расходов энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах. Как пишут «Известия», это касается и общедомовых, и индивидуальных счетчиков.

По предложению, все новостройки, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, будут оснащены такой «автоматикой». Информация с приборов будет отсылаться в режиме реального времени. Таким образом населению не придется больше сдавать показания счетчиков и контролировать сроки проверки.

Ведомство уже разработало законопроект об интеллектуальном учете водоснабжения, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет. Заменить или переоснастить старые счетчики на новые можно будет одновременно с поверкой.