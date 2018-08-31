Москва вошла в топ-3 самых фотографируемых городов мира

На первом месте Нью-Йорк.

США. По версии Travel Pulse, Москва заняла второе место в рейтинге самых фотографируемых городов мира. Об этом пишут «Известия».

На первом месте расположился американский Нью-Йорк, на втором – Москва, третье место занял Лондон.

В рейтинг также вошли Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.

Напомним, что Москва заняла второе место и в рейтинге самых популярных туристических российских городов. Первое место отдали Санкт-Петербургу. Третья позиция была закреплена за Казанью.