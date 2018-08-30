Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для госуслуг

Она открывает доступ к личному кабинету.

Москва. Правительство России разрешило использовать простую электронную подпись для получения госуслуг в электронной форме. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

«Это позволит сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи», - говорится в сообщении.

Простая электронная подпись даст доступ к личному кабинету, а также к другой информации, к примеру, о сумме штрафов.

Тем не менее, отправлять заявки для получения услуг в электронном виде можно только при наличии у пользователя усиленной электронной подписи. Она выдается на USB-носителе в удостоверяющем центре. Отмечается, что услуга платная.

Личность физического лица должна быть установлена на личном приеме.