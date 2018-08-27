Рост акцизов на бензин не повлияет на цену топлива на АЗС

Правительство готово ввести допмеры, чтобы снизить рост цен на бензин в России.

Москва. В России повысят акцизы на топливо с 1 января 2019 года. Как пишет RT со ссылкой на слова российского вице-премьера Дмитрия Козака, это не приведет к скачку стоимости бензина на АЗС.

Чиновник уточнил, что акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. Кроме того, правительство готово ввести экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, чтобы не допустить рост цен на бензин в России.

«Но одновременно с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо. В случае, если экспортный диспаритет не сможем преодолеть с помощью отрицательного и демпфирующего акциза, в распоряжении правительства остаётся такой инструмент, как введение — подчеркну, на временной основе — экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты», — заключил он.