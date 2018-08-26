В СИЗО детям и беременным урезали рацион

Из списка продуктов убрали: творог, масло, сыр, молоко, овощи.

Москва. Беременных, кормящих матерей и несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах, лишили добавок к питанию. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, ранее детям было положено по 15 г масла и сыра и 10 г сахара в сутки. Женщинам дополнительно выдавали два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г масла, 50 г творога, горсть сушеных фруктов и яйцо.

Сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что рацион пришлось сократить из-за нового постановления Правительства России, которое изменяет нормы питания.

Однако в документе, о котором идет речь, есть норма, согласно которой ведомство может по согласованию с Минэкономики устанавливать повышенные нормы питания.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова потребовала от ФСИН объяснений, и отметила, что получение необходимого рациона является законным правом ребенка, независимо от местонахождения и обстоятельств.