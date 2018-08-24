Московский парк «Зарядье» вошел в сотню лучших мест в мире

С момента открытия парк посетили около 10 млн человек.

Москва. Московский парк «Зарядье» стал одним из лучших мест в мире по версии журнала «Time». С момента открытия его посетили около 10 млн человек, пишет RT.

Дизайн «Зарядья» был создан американскими архитекторами Diller Scofidio+Renfro, которые также работали над парком «Хай-Лайн» в Манхэттене.

«Огромные общественные парки были главной особенностью советских городов. Центральные, но также величественные и официальные, они совсем не похожи на Зарядье — первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет», - цитирует журнал «Time» RT.