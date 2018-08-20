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Ушел из жизни художник Виталий Волович

10:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
219
0
#Екатеринбург\n#смерть\n#художник\n#гибель человека
Фото: wikipedia.org
219
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Ему было 90 лет.

Екатеринбург. В Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался почетный гражданин, заслуженный художник, академик Российской академии художеств Виталий Волович. Об этом сообщила пресс-служба городской думы города.

Виталий Волович стал известным после иллюстрирования произведений «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и других.

Он был художником с мировым именем. Работы Воловича висят в Государственном музее Москвы, Третьяковской галерее, Русском музее, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, музее современного искусства в Кельне и в других отечественных и зарубежных, государственных и частных собраниях.

10:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
219
0
#Екатеринбург\n#смерть\n#художник\n#гибель человека

 

 

 


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