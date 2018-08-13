«Самая важная реформа приватности»: «ВКонтакте» защитит пользователей от уголовных дел

Руководство соцсети анонсировало новую функцию полной приватности.

Санкт-Петербург. Социальная сеть «ВКонтакте» сделает полностью приватные профили. Как пишет, 360tv.ru, новая функция вводится для того, чтобы защитить пользователей от уголовных дел за репосты.

В течение месяца во «ВКонтакте» появится функция полностью приватного профиля. То есть информация, публикуемая пользователем, будет доступна только для друзей.

По словам управляющего директора компании Андрея Рогозова, руководство соцсети обеспокоено количеством резонансных дел об «экстремизме за посты и мемы». Он считает, что в большинстве случаев органы не учитывают контекст сообщений, а экстремизм путают с «неудачными шутками».