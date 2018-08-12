play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Эксперт прокомментировал версию о российском вмешательстве в столкновения в американском Шарлотсвилле

12:26, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
12:26, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
124
0
#политика\n#США\n#протест\n#Россия
Фото: rbk.ru
124
0

Год назад в городе прошли столкновения между сторонниками и противниками сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.

Москва. Эксперт прокомментировал сообщение СМИ о том, что ФБР допускают причастности Москвы к протестам в Шарлотсвилле, которые произошли в 2017 году. Как рассказал РТ член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, никаких доказательств вмешательства России в столкновения внутри США не существует.

«Никаких доказательств «российского вмешательства» в события в Шарлотсвилле не представлено. Не говоря уже о том, что расовая сегрегация, в принципе расовая неприязнь — черта, характерная для американского общества с момента его зарождения. В данной ситуации думаю, что реагировать на это стоит спокойно… К сожалению, мы не можем каким-либо образом избежать введения санкций или ограничений под предлогом вмешательства, в том числе теперь якобы и в Шарлотсвилле. Видимо, России нужно вырабатывать новые нестандартные инструменты для противодействия подобного рода давлению», — сказал он.

Безпалько также не исключил, что подробности о «российском вмешательстве» в Шарлотсвилле не случайно появились за несколько месяцев до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

«Нагнетание подобной истерии перед выборами — это, как правило, стандартная процедура, чтобы взбодрить своих избирателей, чтобы придать соответствующий статус кандидатам и так далее. Думаю, что для самого Трампа важно было бы набрать в конгресс своих сторонников, поэтому он тоже допускает подобные информационные вбросы», — отметил эксперт.

Ранее американский конгрессмен Томас Гарретт на закрытом брифинге ФБР узнал, что в бюро якобы допускают причастность России к протестам в Шарлотсвилле, которые произошли в 2017 году.

В июле и августе 2017 года сотни человек приняли участие в митингах против демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Демонстрации вылились в столкновения между ультраправыми и левыми радикалами.

12:26, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
124
0
#политика\n#США\n#протест\n#Россия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
17175

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8904
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6430
17:00, 05 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

6374
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

6070
20:10, 08 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
23912

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9259
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2639
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2588
13:49, 05 августа, 2018

Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз

1979
13:50, 07 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
2657

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2528
18:45, 08 августа, 2018

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2484
16:55, 08 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1876
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1810
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018