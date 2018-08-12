Эксперт прокомментировал версию о российском вмешательстве в столкновения в американском Шарлотсвилле

Год назад в городе прошли столкновения между сторонниками и противниками сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.

Москва. Эксперт прокомментировал сообщение СМИ о том, что ФБР допускают причастности Москвы к протестам в Шарлотсвилле, которые произошли в 2017 году. Как рассказал РТ член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, никаких доказательств вмешательства России в столкновения внутри США не существует.

«Никаких доказательств «российского вмешательства» в события в Шарлотсвилле не представлено. Не говоря уже о том, что расовая сегрегация, в принципе расовая неприязнь — черта, характерная для американского общества с момента его зарождения. В данной ситуации думаю, что реагировать на это стоит спокойно… К сожалению, мы не можем каким-либо образом избежать введения санкций или ограничений под предлогом вмешательства, в том числе теперь якобы и в Шарлотсвилле. Видимо, России нужно вырабатывать новые нестандартные инструменты для противодействия подобного рода давлению», — сказал он.

Безпалько также не исключил, что подробности о «российском вмешательстве» в Шарлотсвилле не случайно появились за несколько месяцев до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

«Нагнетание подобной истерии перед выборами — это, как правило, стандартная процедура, чтобы взбодрить своих избирателей, чтобы придать соответствующий статус кандидатам и так далее. Думаю, что для самого Трампа важно было бы набрать в конгресс своих сторонников, поэтому он тоже допускает подобные информационные вбросы», — отметил эксперт.

Ранее американский конгрессмен Томас Гарретт на закрытом брифинге ФБР узнал, что в бюро якобы допускают причастность России к протестам в Шарлотсвилле, которые произошли в 2017 году.

В июле и августе 2017 года сотни человек приняли участие в митингах против демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Демонстрации вылились в столкновения между ультраправыми и левыми радикалами.