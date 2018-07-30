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С 2019 года все регионы России перейдут на цифровое вещание

12:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
12:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
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#телевидение\n#Россия\n#Россия 24\n#Первый канал\n#НТВ-плюс\n#цифровое ТВ
Фото: pixabay.com
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Операторов спутникового телевидения обяжут показывать 20 каналов бесплатно жителям отдаленных районов страны.

Москва. В России операторов спутникового телевидения обяжут бесплатно транслировать 20 каналов в отдаленные регионы страны, в которых нет цифрового вещания. Как пишет «Коммерсант», таких домохозяйств насчитывается около 800 тыс.

Спутниковые операторы будут показывать каналы двух мультиплексов, в которые входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Также отмечается, что с 2019 года аналоговое эфирное вещание лишится поддержки государства и все регионы перейдут на цифровой формат.

Официально с инициативой участвовать в программе уже обратились «Триколор ТВ» и «НТВ-плюс».

12:00, 30 июля, 2018
Анна Торхова
109
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#телевидение\n#Россия\n#Россия 24\n#Первый канал\n#НТВ-плюс\n#цифровое ТВ

 

 

 


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