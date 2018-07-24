В Совете Федерации предложили избавиться от «клеток» в российских судах

Подсудимых предложили садить за столом рядом с адвокатом.

Москва. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавиться от «клеток» в российских судах. Об этом пишут «Известия».

По словам Матвиенко, негуманно держать за решеткой людей, чья вина еще не доказан судом. Подсудимых необходимо садить за столом рядом с адвокатом.

Отмечается, что для этого придется усилить конвойную службу.

Проблему спикер верхней палаты парламента поручила решить до конца года.

Отметим, «клетки» в российских судах появились в 90-х, когда рассматривалось дело Андрея Чикатило.