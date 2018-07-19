Футбольные болельщики вынесли из бесплатных поездов белье на 1 млн рублей

На простынях фанаты рисовали плакаты.

Москва. В период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 болельщики вынесли из бесплатных поездов подстаканники, одеяла, простыни и другие вещи на общую сумму 1 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павла Бурцева, унесенные простыни сотрудники видели по телевизору во время матчей. На них фанаты рисовали плакаты.

Компании ущерб в 1 млн серьезного урона не нанес.

Напомним, бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей Чемпионата.