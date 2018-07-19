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Футбольные болельщики вынесли из бесплатных поездов белье на 1 млн рублей

15:14, 19 июля, 2018
Анна Торхова
15:14, 19 июля, 2018
Анна Торхова
381
0
#РЖД\n#Россия\n#поезда
Фото: pixabay.com
381
0

На простынях фанаты рисовали плакаты.

Москва. В период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 болельщики вынесли из бесплатных поездов подстаканники, одеяла, простыни и другие вещи на общую сумму 1 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павла Бурцева, унесенные простыни сотрудники видели по телевизору во время матчей. На них фанаты рисовали плакаты.

Компании ущерб в 1 млн серьезного урона не нанес.

Напомним, бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей Чемпионата.

15:14, 19 июля, 2018
Анна Торхова
381
0
#РЖД\n#Россия\n#поезда

 

 

 


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