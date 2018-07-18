Госдума ужесточила наказание за незаконную организацию азартных игр

В настоящее время за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность.

Москва. Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. В настоящее время за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность, сообщает REGNUM.

Так, проведение азартных игр без лицензии в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны будет наказываться штрафом от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а также ограничением свободы до четырех лет либо лишение свободы до 2-х лет.

Кроме того, за систематическое предоставление помещений для нелегальных азартных игр предусматривается штраф до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Юридическим лицам за подобное преступление грозит штраф до 1,5 млн рублей с конфискацией оборудования.