Европейский суд обязал Россию выплатить участницам «Pussy Riot» компенсацию

Суд постановил, что Россия нарушила положения конвенции по правам человека.

Страсбург. Франция. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить участницам панк-группы «Pussy Riot» более 37 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Суд признал, что Россия нарушила положения конвенции по правам человека, пишут РИА «Новости».

Так, по мнению суда, в отношении участниц нарушены статьи о запрете на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение, о праве на свободу и безопасность, о праве на справедливое правосудие, а также статья о свободе самовыражения.

Согласно постановлению, Марие Алехиной и Надежде Толоконниковой должны выплатить по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич — 5 тыс. евро. Ещё 11,76 тыс. евро – судебные расходы.

Россия вправе обжаловать решение в течение трех месяцев.