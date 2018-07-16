В поездах разрешили перевозить домашних животных без сопровождения хозяев

Питомцы будут находиться под присмотром проводников.

Москва. В России с 16 июля домашних животных разрешили перевозить в поездах без сопровождения хозяев. Питомцы буду находиться под присмотром проводников, пишет Пятый канал.

Новая услуга РЖД распространяется на собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, а также черепах весом до 75 кг. Сервис будет работать в 13 поездах, включая маршруты: «Санкт-Петербург-Москва», «Омск-Новосибирск», «Владивосток-Хабаровск» и другие.

Минимальная цена билета за провоз животных составит 730 рублей.