В России изменятся правила регистрации новых автомобилей

Автомобилистов освободят от обязанности самостоятельно ставить машины на учет в ГИБДД.

Москва. Госдума России намерена принять закон, который изменит правила регистрации новых автомобилей. Как сообщает «Коммерсант», второе чтение законопроекта намечено на 17 июля.

Так, покупателям автомобилей не придется посещать ГИБДД для постановки машины на учет. Этим будут заниматься официальные дилеры, которые получат статус «специализированной организации» и попадут в реестр. В этом случае сотрудники салона будут проверять регистрационные данные машины, передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. Регистрация в автосалоне будет платной.

Кроме того, закон вводит два новых понятия: «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». Первое – это сочетание букв и цифр, которые будет выдавать ГИБДД, второе – пластина, которую предоставит изготовитель.

Также, законопроект исключил возможность выбора «красивых» номеров.