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В Москве откроют вторую фан-зону для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

12:12, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
12:12, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#Москва\n#игры\n#болельщики\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч
Фото: mos.ru (официальный сайт мэра Москвы)
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Площадка, где можно посмотреть оставшиеся матчи мирового первенства, появится у стадиона «Спартак».

Москва. В российской столице откроют вторую фан-зону для болельщиков ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.  

Площадка, где можно посмотреть оставшиеся матчи мирового первенства, появится у стадиона «Спартак». Функционировать она начнет 7 июля. При этом ежедневно ее смогут посетить до 50 тыс. человек.  

«Для болельщиков здесь установят восемь экранов, на которых будут транслировать четвертьфинал между сборными Швеции и Англии, и игру между сборными России и Хорватии», - говорится в сообщении.  

Отмечается, что вторую фан-зону решили открыть из-за того, что площадка на Воробьевых горах стала пользоваться огромной популярностью у любителей футбола. Это привело к тому, что фан-зона оказалась переполнена и не смогла вместить десятки тысяч человек.

12:12, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
195
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#игры\n#болельщики\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч

 

 

 


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