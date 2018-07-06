В Москве откроют вторую фан-зону для болельщиков ЧМ-2018 по футболу

Площадка, где можно посмотреть оставшиеся матчи мирового первенства, появится у стадиона «Спартак».

Москва. В российской столице откроют вторую фан-зону для болельщиков ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадка, где можно посмотреть оставшиеся матчи мирового первенства, появится у стадиона «Спартак». Функционировать она начнет 7 июля. При этом ежедневно ее смогут посетить до 50 тыс. человек.

«Для болельщиков здесь установят восемь экранов, на которых будут транслировать четвертьфинал между сборными Швеции и Англии, и игру между сборными России и Хорватии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вторую фан-зону решили открыть из-за того, что площадка на Воробьевых горах стала пользоваться огромной популярностью у любителей футбола. Это привело к тому, что фан-зона оказалась переполнена и не смогла вместить десятки тысяч человек.