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Владимир Путин утвердил повышение госпошлин на загранпаспорта и водительские права

09:26, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
09:26, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
404
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#Владимир Путин\n#законы\n#водители\n#права\n#паспорт\n#госпошлина
Фото: vk.com
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Стоимость оформления документов нового образца вырастет в 1,5 раза.

Москва. Владимир Путин утвердил повышение госпошлин на загранпаспорта и водительские права. Президент России подписал соответствующий закон, сообщается на официальном портале правовой информации.  

В среднем стоимость оформления документов нового образца вырастет в 1,5 раза. Для того, чтобы получить загранпаспорт для взрослого, нужно будет заплатить 5 тыс. рублей, а для ребенка до 14 лет – 2,5 тыс. рублей.  

При этом для автомобилистов оформление водительского удостоверения нового поколения вырастет до 3 тыс. рублей.  

Отмечается, что новый закон вступит в силу спустя месяц после опубликования. Напомним, в середине июня повышение госпошлин одобрили в российской Госдуме.

09:26, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
404
0
#Владимир Путин\n#законы\n#водители\n#права\n#паспорт\n#госпошлина

 

 

 


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