Стоимость оформления документов нового образца вырастет в 1,5 раза.

Москва. Владимир Путин утвердил повышение госпошлин на загранпаспорта и водительские права. Президент России подписал соответствующий закон, сообщается на официальном портале правовой информации.

В среднем стоимость оформления документов нового образца вырастет в 1,5 раза. Для того, чтобы получить загранпаспорт для взрослого, нужно будет заплатить 5 тыс. рублей, а для ребенка до 14 лет – 2,5 тыс. рублей.

При этом для автомобилистов оформление водительского удостоверения нового поколения вырастет до 3 тыс. рублей.

Отмечается, что новый закон вступит в силу спустя месяц после опубликования. Напомним, в середине июня повышение госпошлин одобрили в российской Госдуме.