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В России ввели новый метод выявления пьяных водителей

15:17, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
15:17, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
343
0
#авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
343
0

До недавнего времени пробы на алкоголь брались только по выдоху.  

Москва. Пьяных водителей разрешили вычислять по анализам крови. В России начали действовать поправки в закон, устанавливающие ответственность для автомобилистов, у которых обнаружено в крови более 0,3 промилле алкоголя на литр, пишут «Известия».   

Отмечается, что до сих пор факт алкогольного опьянения определялся только по наличию паров спирта в выдыхаемом воздухе. 

Чтобы ввести в действие новый способ проверки на алкоголь, депутаты Госдумы изменили текст примечания к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь там указано, что содержание алкоголя может измеряться не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови. 

Независимо от того, через алкотестер или путем взятия анализа крови был установлен факт пьяной езды, наказание за это остается прежним - лишение прав на срок от полутора до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

15:17, 02 июля, 2018
Евгений Кандаков
343
0
#авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль

 

 

 


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