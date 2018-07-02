В России ввели новый метод выявления пьяных водителей

До недавнего времени пробы на алкоголь брались только по выдоху.

Москва. Пьяных водителей разрешили вычислять по анализам крови. В России начали действовать поправки в закон, устанавливающие ответственность для автомобилистов, у которых обнаружено в крови более 0,3 промилле алкоголя на литр, пишут «Известия».

Отмечается, что до сих пор факт алкогольного опьянения определялся только по наличию паров спирта в выдыхаемом воздухе.

Чтобы ввести в действие новый способ проверки на алкоголь, депутаты Госдумы изменили текст примечания к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь там указано, что содержание алкоголя может измеряться не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови.

Независимо от того, через алкотестер или путем взятия анализа крови был установлен факт пьяной езды, наказание за это остается прежним - лишение прав на срок от полутора до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.