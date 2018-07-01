play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

В России повысили акцизы на сигареты

18:00, 01 июля, 2018
18:00, 01 июля, 2018
201
0
#курение\n#Россия\n#сигареты\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
201
0

В начале года этого роста не было.

Москва. Россия. В России с 1 июля повысили акцизы на сигареты и папиросы. Об этом сообщает Интерфакс.

«В России с 1 июля 2018 года повышаются акцизы на сигареты и папиросы - на 10%, до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук», - отмечает издание.

В начале 2018 года повышения акциза не было. Ставка осталась на прежнем уровне. С 1 января 2019 года запланировано еще одно повышение.

Также издание отмечает, что акцизы на табак (курительный, жевательный, сосательный, нюхательный), а также табак, предназначенный для потребления путем нагревания и электронные системы доставки никотина и жидкости для них выросли с 1 января 2018 года.

18:00, 01 июля, 2018
201
0
#курение\n#Россия\n#сигареты\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
18919

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

12125
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

12056
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

8201
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6826
13:08, 25 июня, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
5485

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3595
18:42, 26 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2342
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2261
14:51, 27 июня, 2018

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

2145
09:18, 27 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

15:52, 25 июня, 2018
2078

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

2063
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

1987
09:20, 25 июня, 2018

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

1809
18:58, 28 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

1800
09:20, 28 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018