В России повысили акцизы на сигареты

В начале года этого роста не было.

Москва. Россия. В России с 1 июля повысили акцизы на сигареты и папиросы. Об этом сообщает Интерфакс.

«В России с 1 июля 2018 года повышаются акцизы на сигареты и папиросы - на 10%, до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук», - отмечает издание.

В начале 2018 года повышения акциза не было. Ставка осталась на прежнем уровне. С 1 января 2019 года запланировано еще одно повышение.

Также издание отмечает, что акцизы на табак (курительный, жевательный, сосательный, нюхательный), а также табак, предназначенный для потребления путем нагревания и электронные системы доставки никотина и жидкости для них выросли с 1 января 2018 года.