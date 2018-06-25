Минтруд: средняя пенсия в России вырастет до 15,4 тыс рублей в 2019 году

По словам Максима Топилина, выплаты для пенсионеров поднимут на 1 тыс. рублей.

Москва. Размер средней пенсии в России вырастете до 15,4 тыс. рублей в 2019 году. Об этом в интервью с «Известиями» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Так, по его словам, выплаты для пенсионеров поднимут на 1 тыс. рублей. «Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей», - приводит его слова издание.

Также глава Минтруда рассказал и о повышении границ пенсионного возраста. По его мнению, изменения продиктованы экономической необходимостью.

«Наступил момент, когда нам нужно плавно, постепенно повышать пенсионный возраст, потому что к 2030 году рост продолжительности жизни и продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста будут увеличиваться. Нужно именно сегодня принять решение, чтобы купировать риски будущих периодов», - отметил Максим Топилин.

Напомним, повышение пенсионного возраста в 2019 году Дмитрий Медведев анонсировал в середине июня. Тогда сообщалось, для женщин его планируют увеличить до 63 лет, а для мужчин - 65.