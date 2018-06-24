Над крупными российскими городами установили радиолокационную защиту

Поле способно обнаружить низколетящие цели.

Ашулук. Астраханская область. Над крупнейшими российскими городами развернули радиолокационную защиту. Такое поле способно обнаружить низколетящие цели, в том числе беспилотники, сообщают «РИА Новости».

По словам начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майора Андрея Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и средствами вооружения уже достиг 70%.

«Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности», — рассказал Кобан.

Приоритетной задаче на сегодняшний день является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в Арктической зоне.