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Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

18:05, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:05, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#Госдума России\n#жилищное строительство\n#закон\n#обманутые дольщики
Фото: pixabay.com
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Документом вводятся новые меры административного и финансового контроля за действиями застройщиков

Москва. Интересы дольщиков будет отстаивать новый закон, принятый в окончательном чтении Госдумой в четверг, 21 июня. Как сообщает агентство REGNUM, он вводит новые механизмы воздействия на застройщиков. 

Согласно документу, общий контроль за ситуацией на рынке домов и квартир в России возлагается на правительство. Также следить за строителями также будет специальный Фонд защиты прав граждан, которые подписали договор долевого участия в возведении жилья. 

Еще одним каналом контроля за деятельностью застройщика станет финансовый. Каждой компании, работающей в жилищном строительстве, придется открыть в уполномоченном банке специальный счет, с которого будут идти все расчеты по возведению объектов. При этом банк получает право приостанавливать платежи по этому счету, если какие-то действия или операции застройщика покажутся ему подозрительными.   

Закон вводит и другие меры по оздоровлению ситуации на рынке. В силу он вступит после утверждения Советом Федерации и Президентом России.

18:05, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
602
0
#бизнес\n#Госдума России\n#жилищное строительство\n#закон\n#обманутые дольщики

 

 

 


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