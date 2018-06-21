Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

Документом вводятся новые меры административного и финансового контроля за действиями застройщиков

Москва. Интересы дольщиков будет отстаивать новый закон, принятый в окончательном чтении Госдумой в четверг, 21 июня. Как сообщает агентство REGNUM, он вводит новые механизмы воздействия на застройщиков.

Согласно документу, общий контроль за ситуацией на рынке домов и квартир в России возлагается на правительство. Также следить за строителями также будет специальный Фонд защиты прав граждан, которые подписали договор долевого участия в возведении жилья.

Еще одним каналом контроля за деятельностью застройщика станет финансовый. Каждой компании, работающей в жилищном строительстве, придется открыть в уполномоченном банке специальный счет, с которого будут идти все расчеты по возведению объектов. При этом банк получает право приостанавливать платежи по этому счету, если какие-то действия или операции застройщика покажутся ему подозрительными.

Закон вводит и другие меры по оздоровлению ситуации на рынке. В силу он вступит после утверждения Советом Федерации и Президентом России.