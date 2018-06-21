СМИ: вейпы могут приравнять к сигаретам

Вопрос об этом обсуждался на уровне российского правительства.

Москва. В России вейпы могут приравнять к сигаретам. Как пишет РБК, вопрос об этом обсуждался на уровне правительства.

В начале недели прошла встреча между двумя вице-премьерами: Дмитрием Козаком и Татьяной Голиковой, на которой поднимался вопрос о парогенераторах. Эту информацию изданию сообщил источник, близкий к ситуации.

По его словам, они пришли к тому, что вместо отдельного документа вейпы и электронные сигареты можно поместить под действие уже существующих законов. В основном, «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Отмечается, что пока официальных комментариев со стороны других ведомств (Минздрава и Минфина) не поступало.

Напомним, за приравнивание вейпов к сигаретам выступает также Минпромторг. В конце января ведомство разработало специальный законопроект, который бы запретил продавать парогенераторы несовершеннолетним и ограничил их курение в общественных местах.