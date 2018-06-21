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СМИ: вейпы могут приравнять к сигаретам

10:45, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
10:45, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
164
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#Правительство\n#СМИ\n#законы\n#курение\n#сигареты\n#табак
Фото: vk.com
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Вопрос об этом обсуждался на уровне российского правительства.

Москва. В России вейпы могут приравнять к сигаретам. Как пишет РБК, вопрос об этом обсуждался на уровне правительства.  

В начале недели прошла встреча между двумя вице-премьерами: Дмитрием Козаком и Татьяной Голиковой, на которой поднимался вопрос о парогенераторах. Эту информацию изданию сообщил источник, близкий к ситуации.  

По его словам, они пришли к тому, что вместо отдельного документа вейпы и электронные сигареты можно поместить под действие уже существующих законов. В основном, «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

Отмечается, что пока официальных комментариев со стороны других ведомств (Минздрава и Минфина) не поступало.  

Напомним, за приравнивание вейпов к сигаретам выступает также Минпромторг. В конце января ведомство разработало специальный законопроект, который бы запретил продавать парогенераторы несовершеннолетним и ограничил их курение в общественных местах.

10:45, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
164
0
#Правительство\n#СМИ\n#законы\n#курение\n#сигареты\n#табак

 

 

 


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