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Станислава Говорухина похоронили рядом с Табаковым и Броневым

20:30, 16 июня, 2018
20:30, 16 июня, 2018
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#культура\n#траур\n#кино\n#Москва
Фото: Пресс-служба Президента России
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Режиссер скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха».

Москва. Прощание с режиссером, председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным прошло в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с советскими актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, пишет Взгляд.

В субботу проститься с Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования вдове режиссера. Церемонию прощания посетили также спикер Госдумы Вячеслав Володин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, депутат Госдумы Елена Драпеко, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, глава РСП Александр Шохин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.

20:30, 16 июня, 2018
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#культура\n#траур\n#кино\n#Москва

 

 

 


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