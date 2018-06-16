Станислава Говорухина похоронили рядом с Табаковым и Броневым

Режиссер скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха».

Москва. Прощание с режиссером, председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным прошло в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с советскими актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, пишет Взгляд.

В субботу проститься с Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования вдове режиссера. Церемонию прощания посетили также спикер Госдумы Вячеслав Володин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, депутат Госдумы Елена Драпеко, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, глава РСП Александр Шохин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.