Патриарх Кирилл рассказал о том, как бороться с воровством

По мнению главы РПЦ, люди должны быть крепки в своей вере.

Череповец. Вологодская область. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как бороться с воровством. Как пишет News.ru, по мнению главы РПЦ, люди должны быть крепки в своей вере.

Патриарх Кирилл считает, что неуклонное следование общечеловеческим ценностям - признак силы духа в человеке. Тот, что меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который он никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть.

«Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», - цитирует издание слова патриарха.