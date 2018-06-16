Каждый год правительство планирует увеличивать пенсионный возраст на один год.

Москва. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесли на рассмотрение в Госдуму. Как сообщает Газета, согласно документу, женщины должны будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет.

Решение принимается на фоне увеличения продолжительности жизни в России и сокращения работающих россиян, поясняют чиновники. Кроме того, это позволит увеличить пенсии.

Предполагается, что повышать пенсионный возраст начнут с 2019 года. Процесс завершится в 2034 году. Каждый год правительство планирует увеличивать пенсионный возраст на один год.

На данный момент пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

«Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена», — отмечается в сообщении правительства.