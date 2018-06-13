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Станислав Говорухин жив и находится в санатории, сообщили в Госдуме

15:14, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:14, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#общество\n#кино\n#Госдума России\n#артисты\n#слухи
Фото: duma.gov.ru
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Новости об уходе из жизни 82-летнего режиссёра оказались фейком.  

Москва. Информацию о смерти режиссёра Станислава Говорухина опровергли его коллеги-депутаты в Госдуме. Сообщения об уходе 82-летнего народного артиста России из жизни появились в интернете в среду, 13 июня, пишет RT

Как рассказала агентству первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, режиссёр жив и практически здоров, находится в санатории в Барвихе. Эту информацию передала ей супруга Говорухина. 

Станислав Говорухин известен широкому зрителю с 60-х годов прошлого века фильмом «Вертикаль» с песнями Владимира Высоцкого. Впоследствии он стал автором таких любимых в Советском Союзе и России лент, как «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Продолжает снимать картины. Последняя по времени (2015 год) - «Конец прекрасной эпохи», рассказывающая о жизни писателя Сергея Довлатова. Председатель комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Общероссийского народного фронта.

15:14, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
286
0
#культура\n#общество\n#кино\n#Госдума России\n#артисты\n#слухи

 

 

 


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