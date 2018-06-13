Станислав Говорухин жив и находится в санатории, сообщили в Госдуме

Новости об уходе из жизни 82-летнего режиссёра оказались фейком.

Москва. Информацию о смерти режиссёра Станислава Говорухина опровергли его коллеги-депутаты в Госдуме. Сообщения об уходе 82-летнего народного артиста России из жизни появились в интернете в среду, 13 июня, пишет RT.

Как рассказала агентству первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, режиссёр жив и практически здоров, находится в санатории в Барвихе. Эту информацию передала ей супруга Говорухина.

Станислав Говорухин известен широкому зрителю с 60-х годов прошлого века фильмом «Вертикаль» с песнями Владимира Высоцкого. Впоследствии он стал автором таких любимых в Советском Союзе и России лент, как «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Продолжает снимать картины. Последняя по времени (2015 год) - «Конец прекрасной эпохи», рассказывающая о жизни писателя Сергея Довлатова. Председатель комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Общероссийского народного фронта.